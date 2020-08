Gemma Galgani e Sirius “è finita”/ “Lei lo mollerà a settembre a Uomini e Donne”

Gemma Galgani e Sirius, cos’è davvero accaduto in queste settimane? Subito dopo la fine di Uomini e Donne, non sono arrivate notizie sulla frequentazione che ha scatenato tante polemiche dopo il lockdown. Gli unici aggiornamenti sono arrivati quando Nicola Vivarelli, su Instagram, ha deciso di rispondere ai tantissimi utenti che chiedevano notizie sulla frequentazione con la dama del trono Over. In quell’occasione ha infatti ammesso che, pur avendo invitato più volte la Galgani, lei ha sempre rifiutato. Ora nuovi aggiornamenti arrivano dal settimanale NuovoTv. Il magazine di Signoretti annuncia che la frequentazione è finita ma che l’annuncio arriverà soltanto nello studio di Uomini e Donne, all’inizio della prossima edizione del dating show.

“Gemma Galgani lascerà Sirius a Uomini e Donne”

“Sirius e Gemma: la loro storia è finita. Ma è chiaro che lo diranno solo in Tv“, titola l’articolo dedicato a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. “La Galgani lo mollerà davanti alle telecamere, come ha fatto con gli altri (presunti) ex”, si legge sul magazine. E Signoretti aggiunge: “Il pubblico ha parecchi sospetti: Gemma prepara l’ennesima sceneggiata a Uomini e donne? Mollerà Sirius tra le lacrime come ha fatto con gli altri?” Dunque appare chiaro che a settembre nel noto studio di Canale 5 non mancheranno confessioni e colpi di scena. Sarà interessante comprendere le motivazioni per le quali la dama ha alla fine deciso di troncare la conoscenza: che sia stato proprio per la grande differenza d’età?





