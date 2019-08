Gemma Galgani, estate da single/ Uomini e Donne, torna sui social: “Solo me stessa”

Dopo un lungo silenzio, Gemma Galgani è finalmente riapparsa su Instagram. La dama di Uomini e Donne, grande protagonista del trono Over, si è mostrata in tutta la sua eleganza in una foto postata poche ore fa sul suo profilo. Abito nero lungo, infradito gioiello, un fiore rosa appuntato sul petto e il suo ben noto sorriso. Uno scatto al quale ha accompagnato un messaggio: “Io porto con me ogni tipo di ricchezza : solo me stessa, che comodità non ho bisogno neppure di ricordarmi i pin i puk! ……..buona giornata a tutte voi!” ha scritto la Galgani sul suo profilo Instagram. Un messaggio ironico che, tuttavia, sembra anche confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni e, cioè, che la dama stia trascorrendo questa estate da sola, senza un compagno.

Gemma Galgani, nessun amore estivo per la dama di Uomini e Donne

In molti, con l’arrivo della pausa estiva per Uomini e Donne, hanno creduto che la storia tra Gemma Galgani e Mario, cavaliere conosciuto nello studio del trono Over, potesse e stesse continuando. Invece, le ultime indiscrezioni hanno svelato la rottura tra i due. Gemma, insomma, è tornata ad essere single e alla ricerca di un compagno che, per adesso, non sembra abbia trovato. Ed ecco, allora, che passeggia da sola e si mostra ai fan sempre e comunque col suo sorriso. La dama è dunque pronta per tornare nello studio di Uomini e Donne a settembre, anche se le registrazioni avranno inizio tra poche settimane, alla fine del mese di agosto. Quali saranno le novità che racconterà l’amata dama? E quale sarà la reazione della suo acerrima nemica Tina Cipollari?





© RIPRODUZIONE RISERVATA