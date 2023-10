Gemma Galgani in lacrime a Uomini e Donne/ Segue i consigli di Tina e chiude con Maurizio?

Gemma Galgani e le lacrime per Maurizio

Ancora una delusione per Gemma Galgani che non nasconde l’amarezza per l’atteggiamento di Maurizio nei suoi confronti. Dopo più di un mese di frequentazione, Maurizio non ha ancora baciato Gemma e, in studio, ha spiegato di non essere ancora pronto. Una spiegazione che scatena non solo le lacrime di Gemma, ma anche la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti che provano ad aprire gli occhi a Gemma convinti che Maurizio non sia affatto interessato a lei e che la porti agli eventi non come la donna che sta frequentando, ma come personaggio di Uomini e Donne.

“Ma si può chiedere un bacio dopo un mese e mezzo che ci frequentiamo e sentirsi dire che non siamo pronti?“, le parole di Gemma in lacrime. “Io non mi sento di andare oltre, l’ho detto sin dal primo giorno, io non ho alimentato nulla“, ha ribattuto il cavaliere non riuscendo a convincere nessuno.

Gemma Galgani chiude con Maurizio?

Sin dai primi appuntamenti, Gemma Galgani ha sempre sfoggiato grande entusiasmo per la conoscenza con Maurizio giustificando anche la sua mancata voglia di baciarla come un tentativo di proteggere la loro frequentazione. Tuttavia, dopo gli ultimi giorni trascorsi insieme, Gemma ha fatto un passo indietro mostrando tutta la sua sofferenza. Gemma, infatti, dà molta importanza all’aspetto fisico e lo ha ribadito nel corso dell’ultimo confronto.

A mostrarle vicinanza anche Tina Cipollari che, diversamente dalle altre volte, punta il dito su Maurizio accusandolo di voler solo 2sfruttare “l’immagine di Gemma”. La Galgani, dunque, deciderà di chiudere seguendo i consigli della bionda opinionista?

