Gemma Galgani, incidente a Uomini e Donne: cade dalle scale/ Maurizio la abbandona…

Gemma Galgani è stata protagonista di un piccolo incidente durante la registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 12 marzo. La dama di Torino ha aperto, come sempre, la puntata, ma mentre raggiungeva il centro dello studio, ha avuto un incidente. Come raccontano le talpe del Vicolo delle News, infatti, la dama di Torino è caduta mentre percorreva la passerella. Il tutto è avvenuto all’altezza degli ultimi gradini. La dama si sarebbe così sbucciata le ginocchia e avrebbe perso anche del sangue. Maria De Filippi l’avrebbe fatta medicare fuori dallo studio. Nulla di grave, fortunatamente, per la dama di Torino che è poi rientrata in studio per un confronto con Maurizio. In tutto ciò, come scrivono le talpe del Vicolo delle News, non è mancata l’ironia di Tina Cipollari che ha rassicurato tutti con le sue battutine strappando un sorriso al pubblico presente.

Gemma Galgani senza corteggiatori: Maurizio lascia Uomini e Donne

Non c’è pace per Gemma Galgani dal punto di vista sentimentale. La dama di Torino che, durante le scorse registrazioni aveva espresso il desiderio di ricominciare a frequentare Maurizio Giaroni, nel corso della registrazione del 12 marzo, è rimasta senza corteggiatori dopo la decisione del cavaliere di abbandonare la trasmissione. Come svela il Vicolo delle News, Gemma e Maurizio hanno trascorso una piacevole serata insieme durante la quale c’è stato un bacio a stampo. Tuttavia, sia Tina Cipollari che Gianni Sperti hanno ribadito di non notare in lui un reale interesse per la dama di Torino. Di fronte ai commenti della bionda opinionista, Maurizio ha deciso di abbandonare il programma nonostante le insistenze di Gemma. La dama di Torino troverà altri corteggiatori nel corso delle prossime registrazioni?



