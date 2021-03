Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Dopo la sfilata, chiude con Cataldo e…

Gemma Galgani è pronta ad infiammare il parterre di Uomini e donne. La dama del trono over è sempre più protagonista della trasmissione di Maria De Filippi e, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella nuova puntata, darà vita a momenti imperidibili sia con la sfilata femminile che con il confronto con Cataldo Coccoli, il cavaliere che sta frequentando. Per la sfilata dal tema “Scacco al re: sedotto e conquistato“, Gemma si èresenterà in passerella cercando di imitare Charlize Theron nella pubblicità di un famoso profumo. Una scelta che scatenerà le critiche di Tina Cipollari, tornata in trasmissione dopo essere stata assente per un’indigestione. Tra la bionda opinionista e la dama, così, ci sarà il solito battibecco. Dopo la sfilata, inoltre, Gemma avrà un confronto con Cataldo.

Gemma Galgani chiude con Cataldo Coccoli

Gemma Galgani decide di chiudere con Cataldo Coccoli. Dopo aver discusso con il cavaliere che ha ammesso di averle chiesto di restare a dormire da lei per metterla alla prova, Gemma Galgani, nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le talpe del Vicolo delle News, decide di chiudere definitivamente la frequentazione nonostante la proposta del cavaliere di lasciare insieme la trasmissione. Di fronte alla scelta della dama di Torino, Cataldo chiede di poter restare in trasmissione sollevando critiche nei suoi confronti. Gianni, infatti, lo accusa di aver deciso di chiamare la redazione per corteggiare Gemma solo per ottenere immediatamente visibilità. Dopo una discussione, Cataldo lascia la trasmissione mentre Gemma continua la sua ricerca dell’amore.



