Gemma Galgani innamorata?/ “Con l’amore si supera ogni ostacolo” (Uomini e Donne)

Gemma Galgani continua a credere fortemente nell’amore. La dama del trono over di Uomini e Donne non perde le speranze e si augura di poter davvero trovare un principe azzurro come è accaduto ad altre dame del parterre. Sognatrice e romantica, sui social, Gemma Galgani si è lasciata andare ad una riflessione sull’amore, una parola che muove il mondo e che ha sempre fatto della sua vita. “È proprio vero che davanti all’amore ogni ostacolo si supera, ogni problema si risolve e ogni situazione complicata diventa una delle più semplice mai risolte e forse non si risolveranno!! L’amore ha mille sfaccettature ed ognuna nasconda la sua meraviglia!!!!”, scrive la dama pubblicando un video di C’è posta per te, la trasmissione di Maria De Filippi in onda dall’11 gennaio e che la Galgani ha intenzione di seguire per emozionarsi con le storie d’amore dei protagonisti.

GEMMA GALGANI IN CERCA DEL PRINCIPE AZZURRO DOPO JUAN LUIS

Dopo aver chiuso nel peggiore dei modi la frequentazione con Juan Luis Ciano, Gemma Galgani si è rimasse subito in gioco cominciando a frequentare Marcello con cui, però, ha messo immediatamente un punto quando ha scoperto che sentiva anche altre signore. Stanca di essere presa in giro e di dover combattere per gli uomini, la dama di Torino vuole l’esclusiva da parte dei suoi pretendenti. Dopo tante delusioni d’amore, infatti, la Galgani ha voglia di trovare un uomo che la metta al primo posto nella propria vita e che abbia davvero voglia di costruire una storia con lei. Dopo anni, Gemma non è ancora riuscita a trovare ciò che cerca nonostante i numerosi corteggiatori. Alla fine della stagione mancano solo quattro mesi. Basteranno a Gemma per realizzare il suo sogno d’amore?

