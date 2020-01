Juan Luis Ciano/ Ripensa a Gemma Galgani? Dedica d’amore social (Uomini e Donne)

La parentesi di Juan Luis Ciano a Uomini e Donne sembra essere ormai chiusa definitivamente. Gemma Galgani ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere che avrebbe dimostrato nei suoi riguardi ben poco interesse. Nelle ultime due registrazioni del trono Over Juan Luis non è tornato, conferma del suo definitivo addio. Eppure sui social l’ex cavaliere lancia dei messaggi che qualcuno potrebbe interpretare come dedicati alla Galgani. È in particolare il suo ultimo post pubblicato su Instagram ad attirare l’attenzione: i versi di una poesia da lui creata, si concludono con una dedica ben precisa che potrebbe essere proprio un monito per la dama di Uomini e Donne.

Juan Luis Ciano, versi d’amore per Gemma Galgani dopo l’addio a Uomini e Donne?

La poesia di Juan Luis Ciano recita così: “Come l’aria accarezza la mia pelle nel cielo si espande nei miei pensieri, tra i rami si apre dinanzi al mio sguardo questo squarcio dove rivivo le mie emozioni dove nulla é scontato, ed il mare come un tappeto mi porta all’infinito verso di te, nulla mai di così profondo mi abbia mai rapito, sprofondo nello sguardo il ricordo di te.” Parole d’amore quelle dell’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, ma saranno davvero ispirate da Gemma Galgani? C’è da dire che la dama sembra averlo già dimenticato: nel corso dell’ultima registrazione, Gemma ha infatti palesato il suo interesse per un altro cavaliere, Marcello, al quale è però interessata anche Anna Tedesco. Non pare dunque ci sia un’altra possibilità per Juan Luis Ciano, né con Gemma né con Uomini e Donne.





© RIPRODUZIONE RISERVATA