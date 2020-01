Gemma Galgani/ Juan Luis non torna: la De Filippi “in allarme” (Uomini e Donne)

Il nuovo anno inizia per Gemma Galgani non nel migliore dei modi. La dama del trono Over di Uomini e Donne credeva e sperava di aver trovato l’uomo giusto per lei ma anche questa volta tutto si è concluso nel peggiore dei modi. La Galgani, dopo i mancati gesti delle ultime settimane, ha deciso di chiudere la loro conoscenza. Mira delle critiche di tutti, Juan Luis ha poi lasciato lo studio su invito della stessa Maria De Filippi. E ora? Gemma torna single e senza alcun pretendente in studio. L’ennesima delusione per la dama è davvero un brutto colpo che, al contempo, colpisce anche la conduttrice e il programma. La storia tra Gemma e Juan Luis ha infatti ottenuto grandi risultati in termini di ascolti. Il trono Over continua, infatti, ad essere il più visto tra i due troni e soprattutto grazie agli amori della Galgani. Ma ora che anche con Juan Luis è finita, cosa accadrà?

Gemma Galgani e Juan Luis, storia finita: Maria De Filippi corre ai ripari

Gli ascolti del trono Over di Uomini e Donne potrebbero davvero calare? Juan Luis Ciano è ufficialmente fuori dai giochi, Gemma invece è rimasta senza alcun pretendente. Se a questo aggiungiamo l’uscita di scena di Ida e Riccardo e, nella registrazione tenutasi ieri, di Armando Incarnato, è chiaro che il programma ha perso elementi molto importanti e determinanti ai fini dello share. Intanto, in attesa dell’arrivo di un nuovo cavaliere per lei, Gemma dedica un pensiero ai suoi follower e su Facebook scrive: “Fuggiremo il riposo, fuggiremo il sonno, supereremo in velocità l’alba e la primavera e prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni.

Frase di Paul Éluard Questa poesia ve la dedico con tutto il cuore ! Le parole sono semplici ma insieme danno vita ad un’armonia di pensieri”.

