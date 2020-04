Gemma Galgani “Liti con Tina Cipollari? Vere!”/ “Ho pianto per lei..”(Uomini e donne)

Pubblicità

Potete dirle di tutto ma non che a Uomini e donne ci sia qualcosa di falso, in questo caso Gemma Galgani si dice pronta a dare di matto e arrabbiarsi moltissimo perché non manda giù che si dicano queste cose sul programma di Maria de Filippi. E’ lei a confermarlo in un’intervista affidata a DiPiù Tv in cui, rispondendo alle domande che le vengono poste, ribadisce il fatto che non è disposta a far buttare fango sul programma confermando anche che le sue liti con Tina Cipollari sono verissime e che non è un siparietto organizzato ad arte per gli ascolti o la popolarità: “Mi arrabbio moltissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che a Uomini e donne è tutto studiato a tavolino. E’ tutto vero, dalle storie d’amore che nascono lì dentro alle diatribe tra gli opinionisti e i tronisti e io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male, non creda”.

GEMMA GALGANI RIVELA CHE CON TINA CIPOLLARI…

Partendo da questo presupposto, Gemma Galgani conferma anche che le sue liti con Tina Cipollari sono vere proprio come le lacrime che la vamp le fa versare inveendo sempre contro di lei anche in questa nuova versione di Uomini e donne che vede tutti prendervi parte a distanza. La dama torinese è convinta che la vamp che l’abbia con lei anche se non sa spiegarsi il perché ma è pronta a giurare che la vuole come sua vittima designata anche contro tutti gli altri ricordando quella volta in cui le ha espresso solidarietà dopo l’attacco di Giorgio Manetti: “A pensarci bene forse non è poi così cattiva. Forse lei non accetta che altri mi prendano di mira, vuole prendermi di mira solo lei. Vabbè, me ne farò una ragione, ma non è facile”.



