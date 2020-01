Gemma Galgani, malore in studio!/ Tina chiama il dottore e… (Uomini e Donne)

Gemma Galgani lascia Juan Luis nel passato, pronta a nuove conoscenze. Nella nuova registrazione del trono Over di Uomini e Donne, tante sono state le novità per la bionda dama. Quello di Juan è ormai un addio definitivo, visto che anche stavolta era assente in studio, ma Gemma sembra aver già voltato pagina. Sì, perché nel cuore della dama, come svela il Vicolo delle News, ora c’è Marcello. Si tratta di un nuovo cavaliere che pare piaccia molto alla Galgani che, tuttavia, deve fare sempre i conti con alcuni ostacoli che stavolta portano il nome di Anna Tedesco e Antonella. In studio infatti si viene a scoprire che il cavaliere sta uscendo con tutte e tre le dame. Gemma si dice subito sorpresa dalla notizia, in quanto pensava lui le avesse dato l’esclusiva, eppure Marcello nega di averlo detto.

Malore per Gemma Galgani a Uomini e Donne: arriva il dottore!

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne si scopre che Gemma Galgani ha già dimenticato Juan Luis Ciano e ha infatti baciato il nuovo pretendente, Marcello, che ha però baciato anche Anna Tedesco. Tra le due già una volta rivali scoppia l’ennesimo battibecco. Registrazione movimentata per Gemma anche per un altro motivo: nel corso della nuova sfilata delle dame, la Galgani si commuove per la performance di Massimiliano, che imita Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo. La dama arriva a piangere dalla commozione e quasi sembra avere un mancamento, tanto che Tina Cipollari non si lascia sfuggire l’occasione per chiamare ancora una volta in studio il medico che la stende sulla passerella e la visita.

