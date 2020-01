Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 4 gennaio: Juan e Gemma dopo la puntata..

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 4 GENNAIO TRONO OVER

Anno nuovo, vita nuova o almeno si spera, per la bella Gemma Galgani che oggi pomeriggio sarà in studio per una nuova puntata di Uomini e donne. Le registrazioni del trono over vanno avanti e proprio oggi pomeriggio la dama torinese e i suoi si troveranno in studio dopo il loro folle Capodanno. Alcuni lo hanno passato in famiglia, altri hanno dedicato il loro tempo alla conoscenza di qualcuno, ma solo oggi scopriremo come è andata ai protagonisti del trono over che proprio la scorsa settimana si sono ritrovati in studio per la registrazione che vedremo a partire dal 7 gennaio, salvo cambiamenti di programma. Questo significa che la puntata che sarà registrata oggi andrà in onda solo nella settimana a partire dal 13 gennaio e, a quel punto, in molti si chiederanno quale sarà il destino di Gemma Galgani. Chi ha seguito l’ultima registrazione del trono over sa già che Juan Luis è stato silurato da Maria De Filippi quando nessuna dama ha espresso interesse per lui, ci sarà modo di rivederlo in qualche modo?

JUAN LUIS TORNERA’ ALLA CARICA DI GEMMA A UOMINI E DONNE?

Sembra così strano che Gemma Galgani abbia chiuso con il cavaliere venezuelano così in fretta che in molti si attendono un dietro le quinte, una telefonata o un chiarimento ma la verità è che lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando i primi dettagli della registrazione verranno a galla. I fan di Uomini e donne attendono un responso per la bella Gemma ma anche per Valentina Autiero che nell’ultima registrazione ha chiuso con Erik per via della sua “pesantezza”, i due avranno avuto modo di chiarire dopo la puntata o anche per loro è finito tutto così? Intanto, Barbara de Santi e Anna Tedesco hanno già lasciato intendere via social che saranno presenti oggi alla registrazione, anche gli altri saranno tutti confermati dalla redazione?

