Gemma Galgani “Non ti ho mai dimenticato”/ “Il mio Piripicchio è morto..”

Con un lungo video contenente una serie di foto, oggi Gemma Galgani appare addolorata sui social, pronta a ricordare il suo amato gatto, il famoso Piripicchio. I fan della dama torinese di Uomini e donne erano pazzi di lui visto che era sempre protagonista di foto e pensieri che lei ogni giorno postava sui social, poi la malattia e la morte che hanno gettato nello sconforto la bella dama che ha versato fiumi di lacrime. Da allora è passato ormai del tempo ma proprio come succede ad una mamma con il proprio figlio, sembra che la dama non sia riuscita a dimenticare il suo adorato Piripicchio e proprio alla mezzanotte di oggi, per l’anniversario della sua morte, ha deciso di ricordarlo con il video che potete trovare subito sotto. I fan sono subito arrivati in suo soccorso facendole ancora le condoglianze e portando le loro personali esperienze mentre Gemma può consolarsi con il bel Nicola Vivarelli.

IL RICORDO DI PIRIPICCHIO

In particolare, pubblicando il video del fatto, Gemma Galgani oggi scrive: “Era il 13 giugno , quando mi hai lasciata ma non è trascorso, un solo giorno in cui io non ti abbia pensato, si è fermato il tempo e non ti dimentico ! 😰Piri per sempre , Piripicchietto mio , Piripicchio ! Amore”. Siamo sicuri che ogni volta che arriverà il 13 giugno, la dama ricorderà il suo amato gatto qualsiasi sia la sua situazione e a qualsiasi punto si trovi la sua vita privata. Ecco il post della dama:





