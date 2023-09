Gemma Galgani, nuovo appuntamento con Maurizio a Uomini e Donne/ Arriva il bacio?

Gemma Galgani e la conoscenza con Maurizio a Uomini e Donne

Gemma Galgani torna ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne. La dama di Torino è tornata nel parterre femminile con una grande voglia di trovare l’amore. Dopo aver conosciuto Antonino che ha chiamato la redazione per lei decidendo, però, di chiudere la frequentazione, Gemma è uscita con Maurizio, un signore più giovane di lei con cui si è trovata subito bene instaurando con lui un bel feeling. Durante il primo appuntamento, non sono mancate battute varie tra i due con un invito da parte di Gemma a tuffarsi con lei in piscina.

Gemma Galgani e Maurizio, Uomini e Donne/ "Non posso fare il bagno in piscina nuda". Lui...

Nello studio, davanti a Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno confermato l’intenzione di continuare a frequentarsi. Il cavaliere, infatti, ha ammesso di essere molto incuriosito dalla dama di Torino che non ha nascosto il suo entusiasmo.

La frequentazione tra Gemma e Maurizio continua

Come svelano le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni della registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Maurizio sono usciti nuovamente insieme. Nonostante i dubbi di Tina Cipollari che sembra non credere all’interesse del cavaliere nei confronti della dama storica del trono over, i due hanno deciso di continuare la frequentazione.

GEMMA GALGANI: "SONO STUPITA DAL RITORNO DI SILVIO A UOMINI E DONNE"/ "Sei un bluff. Giravi nudo..."

Tra Gemma e Maurizio, durante il nuovo appuntamento, sarà arrivato finalmente il bacio? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata, ma la Galgani non nasconde di avere grandi speranze di poter vivere una bella storia.

LEGGI ANCHE:

Antonino, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che corteggia Gemma Galgani/ 55enne con 5 figli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA