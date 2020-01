Gemma Galgani/ Nuovo corteggiatore in studio e Giorgio Manetti.. (Uomini e donne)

GEMMA GALGANI PIANGE DOPO L’ADDIO A MARCELLO

Gemma Galgani oggi pomeriggio riceverà un nuovo corteggiatore. Dopo avere chiuso con Marcello perché si aspettava di avere l’esclusiva, la dama del trono over di Uomini e Donne è nuovamente sulla piazza. Proprio per questo motivo, così come ci fanno sapere le valide anticipazioni del VicoloDelleNews, arriverà per lei un nuovo corteggiatore che, a quanto pare, è suo coetaneo. Le cose per lei non si metteranno bene perché i dubbi sui sentimenti verranno presto a galla: “Da qui iniziano a dubitare che lei ne sia interessata ma la dama gli dà l’opportunità di parlare di sé e farsi conoscere così lui rivela di essere un musicista ed essere amante del ballo. Ha scelto di venire a corteggiarla perché ama la sua sensibilità e signorilità e così lo tiene e ballano insieme”. Che si la volta buona per lei dopo tutti i “giovani” che ha conosciuto in trasmissione?

NUOVO CORTEGGIATORE PER LEI A UOMINI E DONNE MA GIORGIO MANETTI..

Attualmente di questa nuova conoscenza tra Gemma Galgani e il nuovo cavaliere over, non si conosce nient’altro e i fan di Uomini e donne dovranno attendere la messa in onda di oggi per scoprire qualcosa di più. Nel frattempo, tirando in ballo proprio la Galgani, qualcuno nel passato ha rifatto capolino. Lui è Giorgio Manetti che, tra le pagine di Vero TV, ha parlato ancora di lei. “Vederla soffrire durante la messa in onda del programma, mi fa stare male. Ma se è quello che desidera è questo, apparire ancora sul piccolo schermo, beh le auguro il meglio che possa avere”, afferma. Poi continua: “Lei potrebbe trovare l’amore anche lontano dalle telecamere”. E sul trono over in “toto”, dichiara: “È un programma che non sento più mio. Oggi vedo solo persone che litigano, non c’è più voglia di trovare davvero l’anima gemella”. Sarà davvero così? Vedremo come proseguirà questa nuova frequentazione con un uomo della sua stessa età (visto che Tina, tra le altre cose, la “condanna” anche per questo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA