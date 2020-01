Gemma Galgani e Mattia, ballo hot a Uomini e Donne/ Tina: “sei stata strepitosa…”

Gemma Galgani e Mattia danno vita ad un momento ballerino molto sensuale. La dama di Torino, dopo aver ballato con Romolo sfoggiando tutte le sue doti, viene invitata da Maria De Filippi a lanciare il guanto di sfida a Tina Cipollari. Gemma accetta e chiede a Tina di fare una sfida, ma la bionda opinionista declina l’invito preferendo rimandare la sfida danzante ad un momento successivo. La conduttrice, così, esorta Gemma a ballare ugualmente diventando la protagonista assoluta della pista. La dama di Torino comincia così a muoversi fino a quando, su invito della De Filippi, viene raggiunta da Mattia. Il prestante e affascinante cavaliere raggiunge così Gemma e i due danno vita ad un ballo molto sensuale che stupisce piacevolmente la dama di Torino.

GEMMA GALGANI E MATTINA, BALLO SENSUALE A UOMINI E DONNE

Il ballo passionale tra Gemma e Mattia colpisce e diverte Tina Cipollari che esorta il cavaliere a chiudere in bellezza cercando di alzare il vestito di Gemma per scoprire il tipo di biancheria intima che indossa. “Almeno la porta”, commenta divertita la bionda opinionista. “La porto sempre”, replica Gemma. “Sei stata strepitosa“, aggiunge ancora la Cipollari che poi nota come, dopo aver ballato con Mattia, il tono di voce della Galgani sia cambiato. “Sta già facendo la voce del sesso”, spiega Tina che, stavolta, diverte anche Gemma che, come nota ancora la Cipollari, è felice e sorridente. In pista, poi, scendono anche Valentina M. ed Erik, Valentina Autiero e Mattia e, infine, Gianni Sperti che fa ballare Roberta Di Padua che viene eletta la più sexy e sensuale. La prossima volta, a scendere in pista, sarà Tina come ha promesso a Maria De Filippi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA