Gemma Galgani, nuovo corteggiatore lontano da Uomini e Donne?/ “Osservo, penso, valuto”

Gemma Galgani, nuovo corteggiatore prima di Uomini e Donne?

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Gemma Galgani. Presente nel parterre sin dalla prima puntata della prima stagione, la dama di Torino è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico con le sue vicende sentimentali. Nel corso delle tante stagioni, Gemma ha avuto diversi pretendenti e con qualcuno ha iniziato delle vere e proprie storie d’amore come quelle vissute con Ennio, Marco Firpo o Giorgio Manetti. Al contempo, tuttavia, anche le delusioni sono state tante, comprese quelle della scorsa stagione.

Uomini e donne: Gemma Galgani dice addio al trono over?/ Beccata con un misterioso uomo e..

Sognatrice e romantica, Gemma non si è mai accontentata chiudendo personalmente quelle relazioni che non le davano ciò che desiderava. Nonostante tutto, non perde la speranza di poter trovare il suo principe azzurro e, mentre aspetta il ritorno a Uomini e Donne, sui social, pubblica un post che incuriosisce i fan.

Le parole sui social di Gemma Galgani

Come tutti i protagonisti di Uomini e Donne, anche Gemma Galgani si sta godendo l’estate pubblicando davvero poco sui social. Tuttavia, nelle scorse ore, ha fatto un’eccezione condividendo tra le storie del proprio profilo Instagram un breve video. Nelle immagini, la dama di Torino appare sorridente e raggiante mentre si gode il panorama davanti a se.

Uomini e donne, Gemma Galgani: "In amore bisogna muoversi con cautela..."/ La bordata a Isabella Ricci

Tuttavia, ad incuriosire i followers sono state tre parole utilizzate da Gemma per condividere il video ovvero “osservo, penso, valuto”. Le parole usate dalla Galgani si riferiranno alla presenza di un nuovo pretendente nella sua vita con cui sta valutando se iniziare o meno una conoscenza? Ai posteri l’ardua sentenza.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, vacanza da single dopo Uomini e Donne/ "Sono tornata in Puglia ed è stata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA