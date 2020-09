Gemma Galgani piange a Uomini e Donne/ Poi esce in esterna con Paolo…

Germma Galgani emozionatissima a Uomini e Donne per la sorpresa che le ha organizzato Maria De Filippi con la redazione di Uomini e Donne. “Non so come ringraziarla. Io non mi sono voluta vedere fino all’ultimo momento e avevo tutti gli specchi di casa coperti”, dice la dama grata al professore che ha realizzato il suo sogno. “Grazie, la chirurgia estetica deve star bene”, risponde il professore che si lascia andare ad una serie di complimenti per la dama scatenando la reazione di Tina Cipollari che non perde occasione per pungere la sua rivale storica. “Professore, per Natale, Gemma vorrebbe rifarsi il seno”, dice la bionda opinionista. “Non è vero professore”, commenta Maria De Filippi mentre Gemma, emozionatissima, preferisce non raccogliere la provocazione di Tina che ha cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne più agguerrita che mai.

GEMMA GALGANI, PRIMA ESTERNA CON PAOLO

Dopo la sorpresa ricevuta dal professore che le ha fatto il lifting, Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne per vedere le immagini dell’esterna fatta con Paolo, il nuovo cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla. “Hai due occhi meravigliosi, molto penetranti”, nota Paolo in esterna. Anche Gemma ammette di aver gradito la sua compagnia promettendogli di rivedersi. L’esterna scatena la reazione di Nicola. “Io ho rifiutato il numero di telefono di quattro persone e quindi, a questo punto, mi rimetto in gioco anch’io”, sbotta il 26enne scatenando, però, la reazione del parterre che difende la dama.



