Gemma Galgani piange e lascia lo studio di Uomini e Donne/ “Tina mi ha detto…”

Gemma Galgani piange disperata per una cosa che le avrebbe detto Tina Cipollari e si sfoga con Maria De Filippi prima di lasciare lo studio di Uomini e Donne ferita e delusa dal trattamento che la bionda opinionista continuerebbe a riservarle. Tutto è accaduto quando al centro dello studio c’erano Nicola e Federica. Dopo un duro confronto con Federica, Nicola ha incontrato e conosciuto Evelin, una signora che ha chiamato la redazione per conoscerlo dopo averlo visto in tv. “Mi chiamo Evelin, ho avuto una convivenza di 10 anni, ho un figlio e lavoro come pescivendola”, racconta la signora. Il lavoro di Evelin porta Gemma ad ironizzare parlando del pesce scorfano. “E’ saporito, nella zuppa del pesce ci sta benissimo”, dice Gemma. Tina coglie la frecciatina ed esorta la Galgani a restare al suo posto. Tutto sembrava finito, almeno fino al momento del ballo.

GEMMA GALGANI PIANGE DISPERATA A UOMINI E DONNE PER TINA CIPOLLARI

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani i battibecchi non mancano mai. Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 4 novembre, però, tutto è accaduto senza microfono. Mentre le dame e i cavalieri ballavano, Tina Cipollari si sarebbe avvicinata a Gemma dicendole una cosa che avrebbe scatenato una crisi di pianto della dama di Torino. “E’ successa una cosa gravissima. Me ne ha detta una cosa talmente grossa e inaccettabile. Non te la ripeto perché è troppo”, confessa Gemma tra le lacrime a Maria De Filippi che poi chiede a Tina cosa abbia detto chiudendole, tuttavia, il microfono. Sul web, il pianto di Gemma ha così scatenato la reazione degli utenti.



