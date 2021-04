Gemma Galgani piange per Nicola, Uomini e Donne/ “Avevo bisogno d’affetto”. Tina…

Puntata difficile per Gemma Galgani quella di Uomini e Donne in onda oggi a cui Tina Cipollari ha partecipato in collegamento. Gemma ha rivisto prima Nicola Vivarelli e poi è uscita con Riccardo, un nuovo cavaliere con cui ha avuto anche uno scambio di messaggi. “Ho ricevuto un messaggio di Nicola e sono andata ad incontrarlo perchè avevo bisogno di affetto. Devo dire che sarei rimasta abbracciata a lui anche un quarto d’oro perchè in quel momento ne avevo bisogno”, afferma Gemma pensando all’esterna vissuta con Nicola il quale, tuttavia, ha puntualizzato di vederla solo come un’amica. “In quel momento mi ha fatto piacere rivivere il passato. Sei stato affettuoso e, in quel momento, io avevo bisogno d’affetto“, aggiunge Gemma urante il confronto in studio con Nicola. “In qualunque momento, io per te ci sarò sempre”, afferma Nicola che ribadisce di provare un affetto sincero nei suoi confronti.

GEMMA GALGANI: “E’ UN PERIODO DIFFICILE”

Gemma Galgani confessa di essere in un momento particolare. La dama di Torino afferma di stare male a causa delle varie delusioni ricevute e dalle continue critiche che continua da Tina Cipollari. “Tu sei andata all’appuntamento con Nicola con i sorriso. Sei stata male quando Nicola ha parlato d’amicizia”, ha puntualizzato Tina Cipollari. Maria De Filippi, poi, sposta l’argomento su Riccardo, il cavaliere con cui Gemma Galgani ha fatto un’esterna pensando di piacergli. Il cavaliere, però, esattamente come Nicola, le ha detto di vederla solo come un’amica. “Di cosa ti sei illusa da sola?”, chiede Gianni Sperti. Domanda a cui Gemma non risponde mentre Riccardo raggiunge lo studio. “Non ho pianto per Riccardo, ho pianto per me, per la situazione”, ha puntualizzato Gemma.

