Gemma Galgani si è fidanzata? “Sta trascorrendo l’estate con un giovane uomo”/ Scoop dopo Uomini e Donne!

Gemma Galgani, estate romantica con un ‘giovane uomo’ dopo Uomini e Donne?

Gemma Galgani potrebbe non fare ritorno a Uomini e Donne a settembre, e non perché abbia deciso di lasciare il programma. L’ipotesi nasce di fronte alle indiscrezioni lanciate dal magazine Mio nel numero in edicola questa settimana. Gemma, infatti, potrebbe non tornare in studio come dama del parterre in quanto potrebbe aver trovato l’amore durante l’estate.

“Gemma starebbe trascorrendo l’estate con un giovane uomo, di cui non conosciamo l’identità.” fa sapere la fonte sulla dama, che intanto sui social rimane abbastanza silenziosa e riservata. Gemma, d’altronde, ha concluso l’ultima stagione di Uomini e Donne da single, pronta però a non demordere nella ricerca del grande amore. E se l’avesse trovato fuori dal programma?

Gemma Galgani ha trovato l’amore durante l’estate?

D’altronde è proprio Gemma Galgani ad alimentare il gossip lanciato da Mio. La celebre protagonista del Trono Over, come fa notare Novella 2000, sembra abbia voluto confermare l’indiscrezione, mettendo un like su Instagram alla copertina del settimanale, sulla quale viene appunto riportata la notizia. Questo ‘giovane uomo’ di cui parla la fonte, e di cui non conosciamo aspetto e identità, potrebbe essere dunque la nuova fiamma di Gemma. Se così fosse, e se la conoscenza continuasse anche finito questo mese, la dama torinese potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne solo per annunciare il suo addio al programma e la felicità per l’amore appena trovato. Sarà così?

