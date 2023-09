Gemma Galgani tra Maurizio e Tonino, Uomini e Donne/ Appuntamenti romantici, ma la dama sceglie…

Gemma Galgani corteggiata da Maurizio e Tonino

Gemma Galgani torna ad essere una protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne. La dama di Torino ha cominciato la stagione con grande entusiasmo sperando di poter trovare finalmente l’amore da favola che cerca. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 14 settembre, Gemma, al centro dello studio, è la protagonista di un doppio confronto. La dama di Torino, infatti, è uscita con due, nuovi cavalieri del trono over ovvero Maurizio e Tonino. Due signori che sembrano interessati a conoscere Gemma e che hanno approfittato delle prime registrazioni per conoscerla meglio.

La dama, così, ha accettato di uscire sia con Maurizio che con Tonino vivendo anche dei momenti romantici. Tuttavia, dopo aver riflettuto, la dama ha deciso di continuare la frequentazione solo con un cavaliere.

Gemma Galgani sceglie Maurizio

Gemma Galgani è uscita prima con Maurizio che si è presentato all’appuntamento con un girasole che, però, si è poi appassito perchè preso a Pistoia. I due si sono concessi un bagno in piscina e, dalle anticipazioni, pare che Gemma abbia voluto baciarlo senza, tuttavia, trovare dall’altra parte lo stesso desiderio. Nonostante tutto, però, Maurizio sembra intenzionato a conoscerlo e i due decidono di portare avanti la frwquentazione.

Gemma, però, è uscita anche con Tonino con cui ha vissuto un appuntamento romantico. Il primo incontro con Tonino, però, non ha entusiasmato Gemma come quello con Maurizio e, alla fine, decide di chiudere la conoscenza con Tonino continuando dolo quella con Maurizio.

