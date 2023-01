Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Appuntamento romantico con Alessandro, ma…

Gemma Galgani e l’appuntamento con Alessandro a Uomini e Donne

Gemma Galgani non si arrende e, nello studio di Uomini e Donne, racconta di aver organizzato, nei minimi dettagli un appuntamento con Alessandro. Il cavaliere, protagonista di una rivelazione sul suo passato, nonostante abbia dichiarato di vedere in Gemma un’amica, ha accettato di uscire con lei per conoscerla meglio. Secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Gemma, al centro dello studio, ha avuto un confronto con Alessandro il quale ha spiegato di aver apprezzato fortemente l’atteggiamento di Gemma.

Il cavaliere, infatti, racconta di essere stato sorpreso dall’atteggiamento propositivo di Gemma spiegando che poche donne si sono comportate così con lui.

Gemma Galgani: nuova delusione a Uomini e Donne?

Gemma, dunque, spera di poter vivere un grande amore a Uomini e Donne e continua a corteggiare Alessandro nonostante in tanti la stiano mettendo in guardia mettendole di fronte anche la differenza d’età. Gemma, però, non si arrende a va avanti per la propria strada.

Tuttavia, Alessandro, non solo non le ha ancora concesso l’esclusiva, ma non sembrerebbe disposto a farlo. Dopo aver chiuso la relazione con Paola, infatti, sta frequentando altre donne oltre a Gemma. Per la dama di Torino, dunque, dietro l’angolo c’è una nuova delusione? Finora, nel parterre del trono over, Gemma ha vissuto amori importanti, ma anche dovuto affrontare delle delusioni importanti. Accadrà la stessa cosa anche stavolta o riuscirà ad avere ciò che desidera?

