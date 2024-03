Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Claudio? Tina: “Dopo mesi di astinenza…”

Gemma Galgani: nuovo pretendente a Uomini e Donne

Maria De Filippi apre la puntata di Uomini e Donne del 13 marzo 2024 con Gemma Galgani. Di fronte ad una Tina Cipollari incredula che non riesce a credere che sia presente un corteggiatore per Gemma, la padrona di casa chiama la dama di Torino al centro dello studio. Emozionata ma anche felice per l’arrivo del nuovo pretendente, Gemma si accomoda aspettando l’ingresso del signore. Al centro dello studio, così, arriva Claudio, un 70enne che arriva da Legnano e che dopo aver lavorato nel settore assicurativo, ora si gode la pensione. Claudio spiega di aver avuto storie importanti e di essere stato colpito da Gemma.

Ida Platano e Gemma Galgani a Verissimo: “Amicizia vera e solida!”/ La tronista: “Se tornasse Riccardo…”

“Anche a me piace”, dice la dama di Torino mentre Tina si lascia andare ad una battuta: “Dopo mesi di astinenza è ovvio che le piaccia”, le parole della bionda opinionista. “Cominciamo”, replica Gemma cercando di non replicare.

Gemma Galgani, nuova conoscenza con Claudio

Tina Cipollari, però, insiste ponendo alcune domande a Claudio a cui chiede di elencare i pregi e i difetti di Gemma. Il signore spiega di essere stato colpito dall’eleganza e dai valori della dama di Torino sostenendo di trovarla ancora più bella dal vivo. Non riuscendo, poi, a trovare un difetto dice: “Ha un occhio più bello dell’altro“. Parole che colpiscono Gemma che non riesce a nascondere il proprio sorriso.

Ex fidanzati di Gemma Galgani, chi sono/ Dall'ex marito Francesco D'Acqui a Giorgio Manetti di Uomini e Donne

Interpretando i pensieri di Gemma, Maria De Filippi interviene: “Credo che sia andata bene” e Gemma conferma di volerlo conoscere. Per rompere il ghiaccio, così, i due ballano in studio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA