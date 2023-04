Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Due di picche da Claudio, Tina: “Non ti vuole”

Gemma Galgani e il due di picche da Claudio a Uomini e Donne

Gemma Galgani torna ad accomodarsi al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata dell’11 aprile. Dopo la fine della frequentazione con Silvio, la dama di Torino ha mostrato interesse nei confronti di Claudio il quale sta conoscendo altre signore. Maria De Filippi mostra un breve filmato relativo ad un dopo puntata in cui Gemma chiede a Claudio di potersi vedere e il cavaliere non rifiuta aggiungendo che avrebbe provveduto a lasciarle il numero di telefono in modo da potersi sentire ed organizzarsi per un’eventuale uscita.

Numero di telefono che, però, la dama di Torino non ha mai ricevuto e, in studio, il cavaliere spiega di aver capito di volere da Gemma solo un’amicizia e, consapevole che dall’altra parte c’è un interesse diverso, ha preferito fare un passo indietro.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Nonostante la scelta di Claudio di voler solo un’amicizia, Gemma Galgani ribadisce di essere comunque attratta dal cavaliere che ringrazia, ma resta fermo sulla propria posizione. “Prendi il due di picche e basta”, commenta Gianni Sperti mentre Tina Cipollari accusa Gemma di aver rifiutato un uomo che era interessato a lei per poi mostrare interesse nei confronti di un signore che non è interessato.

Il riferimento è a Silvio, il signore 71enne che era arrivato in trasmissione solo per conoscere Gemma e che ha preferito lasciare il programma dopo la fine della frequentazione. Di fronte, poi, alla richiesta di spiegazioni di Gemma a Claudio, Tina sbotta: “Non ti vuole”.

