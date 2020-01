Gemma Galgani/ Uomini e Donne: la routine sotto “la mole” dopo le passerelle in TV

Gemma Galgani oggi pomeriggio ha sfilato in versione Sirenetta. Il trono over di Uomini e Donne è andato in onda oggi con il suo ultimo appuntamento settimanale. In attesa di nuovi ed appassionanti risvolti, la dama più amata del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha messo in piedi un nuovo siparietto degno di nota. “Ho deciso, con coraggio, di sfidare Anna”. Con queste parole, nel corso della puntata andata in onda oggi, mercoledì 15 gennaio, la torinese ha annunciato il confronto con la dama rivale. “L’ultima volta la sfida è partita da lei, che con molta generosità, umanità e bontà d’animo aveva scelto un tema a suo parere adatto a me, il red carpet – ha spiegato la Galgani prima di sfilare nello studio – Aveva detto che se avesse voluto stracciarmi mi avrebbe sfidata in piscina, con molta sicurezza e spavalderia. Allora prendo al volo questa occasione e sarò io a renderle facile questa vittoria”.

Gemma Galgani, la routine dopo le passerelle in TV

Gemma Galgani proprio di recente, è stata beccata dal settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha dedicato un trafiletto ad una delle storiche protagoniste di “Uomini e Donne Over” sorpresa lontano dalla tv mentre lavora al teatro torinese “Colosseo” dove occupa più mansioni. La star del trono senior, dopo la rottura con il “cavaliere” Juan Luis, è tornata alla sua routine normale sotto “la mole”, dove lavora in teatro… aspettando ancora il principe azzurro.”È venuta nel mio campo e io voglio essere al top e dimostrare che anche questa volta la posso battere”, ha risposto fermamente Anna Tedesco nella puntata di oggi, in attesa di ricevere le opinioni dei votanti. Immediato il commento di Tina Cipollari dopo aver visto Gemma in versione Sirenetta: “La nonna di Ariel, ha fatto addormentare tutti gli uomini. La pazzia di questa donna ha superato il limite”.

