Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Per la dama c’è Orfeo ma il confronto in studio…

Gemma Galgani torna protagonista a Uomini e donne

Gemma Galgani, nelle ultime settimane, è rimasta seduta al proprio posto lasciando il centro dello studio agli altri protagonisti di Uomini e Donne. Dopo aver cominciato la stagione con tanti buoni propositi tuffandosi in nuove conoscenze che si sono poi concluse dopo pochi appuntamenti, Gemma Galgani torna nuovamente al centro dello studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 23 gennaio. Ad accomodarsi al centro dello studio di fronte alla dama di Torino è Orfeo, un nuovo cavaliere del parterre del trono over. Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui Gemma e Orfeo rompono il ghiaccio in studio per poi vedersi fuori dello studio di Uomini e donne.

Dopo il filmato, Orfeo arriva in studio accolto da una sorridente Gemma. “Comunque per avere 70 anni complimenti. Sembri molto più giovane di lei, sembri un ragazzo accanto a Gemma”, osserva Tina Cipollari.

Gemma Galgani e Orfeo: nuova conoscenza a Uomini e Donne

Orfeo racconta di essere un ingegnere e che dopo la fine della sua storia d’amore ha capito di non essere fatto per la vita da single. Dopo aver visto per caso la trasmissione, ha deciso di mettersi in gioco e di partecipare spiegando di non essere giunto nel programma per Gemma.

Dopo aver rotto il ghiaccio in studio, ha così deciso di uscire con Gemma. “Eravamo in studio e lei mi ha detto ‘ma come? Preferisci prendere il caffè piuttosto che ballare con me’ e se una donna mi corteggia io sono più propenso a conoscerla”, spiega Orfeo che svela di aver lasciato il numero anche a Barbara De Santi.











