Gemma Galgani, vacanza da single dopo Uomini e Donne/ “Sono tornata in Puglia ed è stata…”

Gemma Galgani e le vacanze in Puglia

Tempo di vacanze per le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Se Ida Platano si è concessa un soggiorno a Mykonos insieme al fidanzato Alessandro Vicinanza, Gemma Galgani ha scelto la Puglia per rilassarsi e godersi qualche giorno di mare. Un ritorno in una regione a cui la dama è particolarmente legata e dove torna sempre molto volentieri come ha raccontato lei stessa condividendo alcune foto su Instagram.

“Sono tornata in Puglia , dopo tanti anni ed è stata una grandissima emozione ! Qui ho trascorso dei momenti molto belli , davanti ad un mare caraibico ! Sono tornata con la gioia e l’entusiasmo di una ragazzina! Grazie a tutti coloro che hanno reso sempre bella la mia permanenza in questa terra che tanto amo”, ha scritto Gemma.

Gemma Galgani: a settembre il ritorno a Uomini e Donne?

E’ un’estate all’insegna delle amicizie per Gemma Galgani che non è ancora riuscita a trovare l’amore della sua vita. Anche la stagione di Uomini e Donne che si è conclusa a maggio, infatti, non le ha regalato il principe azzurro che sogna da tempo. Con il cuore libero, la dama di Torino si sta dedicando alle amiche in attesa di poter tornare nella trasmissione di Maria De Filippi.

Ogni anno, infatti, il parterre del trono over si rinnova con l’arrivo di nuove dame e nuovi cavalieri e l’addio di vecchi protagonisti. La presenza di Gemma, tuttavia, non è mai stata messa in discussione e, a settembre, tornerà sicuramente a cercare l’amore in tv.

