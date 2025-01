Genitori di Gianni Morandi, chi sono: nato in una famiglia modesta

Gianni Morandi, originario della provincia di Bologna, è nato nel 1944 a Monghidoro, proprio sull’Appennino bolognese. La famiglia era di modeste condizioni economiche: il papà, Renato, faceva infatti il calzolaio mentre la mamma Clara Eleonora era una casalinga. Gianni ha perso il padre nel 1971, quando il cantante aveva solamente 27 anni. La mamma, però, è venuta a mancare molto più avanti: Clara è scomparsa infatti nel 2013, rimanendo per tanti anni nella vita del figlio. Da giovane, Gianni Morandi ha aiutato il papà nel negozio nel quale riparava scarpe, cinture e così via.

Kian, figlio di Pierpaolo Pretelli: perchè si chiama così? Significato del nome/ "Omaggio alle..."

Come raccontato proprio dall’artista bolognese, il papà lo “costringeva” a leggere alcune pagine del “Capitale” di Karl Marx ad alta voce, prima di iniziare a lavorare. E poi ancora “L’unità”, giornale comunista”. “Era quella la misura giusta stabilita dal suo senso del dovere politico ideale prima di cominciare una giornata di lavoro” ha rivelato ancora Gianni Morandi, che più avanti si è esibito nei suoi primi spettacoli proprio durante le Feste dell’Unità, organizzate proprio dal Partito Comunista Italiano. Proprio durante quelle feste, i genitori di Gianni Morandi hanno visto sbocciare il suo talento. Lì ha cominciato a cantare: come rivelato, si esibiva in uno spettacolo al pomeriggio e uno alla sera e da quel momento non ha mai smesso di farlo.

Chi è Greta Cuoghi, la moglie di Benji? Il matrimonio in segreto/ "Immensamente grato di averla con me"

Genitori di Gianni Morandi, chi sono: “Papà Renato ha fatto la guerra”

Gianni Morandi era molto legato ai genitori e in particolare modo a quel papà che ha perso troppo presto, negli anni ’70, quando aveva appena 47 anni. Parlando del padre, l’artista bolognese ha spiegato che ha sempre lavorato duramente e ha partecipato alla guerra in Albania. Insomma, un uomo che conosceva la miseria e il valore del lavoro e che per questo lo ha trasmesso al figlio. “Mi ha trasmesso valori importanti, come il rispetto per gli altri… Quando se n’è andato ho sentito un vuoto incolmabile. Ho tre figli che purtroppo non hanno conosciuto il loro grande nonno Renato” ha spiegato Gianni qualche anno fa, scrivendo un post sui social in occasione del 19 marzo. I genitori di Gianni Morandi sono stati fondamentali nella sua vita: bellissimo, infatti, anche il rapporto con mamma Clara, che amava la musica e lo ha trasmesso al figlio.