Natasha Stefanenko è nata in Russia, dalla mamma che faceva l’insegnante di asilo e il papà che era invece un ingegnere nucleare bielorusso di origini ucraine. L’uomo lavorava in un sito militare sovietico: per questo, Natasha è cresciuta in un paese “segreto”, vicino Sverdlovsk, negli Urali. I genitori sono stati fondamentali nella vita della donna, modella e attrice che nel 1992 è arrivata in Italia per fare la modella. Più volte, infatti, Natasha ha parlato dei suoi genitori raccontando la loro come una storia d’amore degna dei film.

“Ogni tanto ripensando all’incontro tra i miei genitori e alla loro storia d’amore mi dico che sembra la sceneggiatura perfetta per un film. Papà del resto negli anni ’60 era bello come un attore e mamma aveva dalla sua un carattere da vera protagonista” ha spiegato in un’occasione l’attrice di origine russa. I suoi genitori, infatti, sono sempre stati un punto di riferimento per lei, che ha cercato nelle sue relazioni quella perfezione quasi irraggiungibile dell’amore tra la mamma e il papà.

Genitori di Natasha Stefanenko: mamma maestra e papà ingegnere

Natasha Stefanenko ha raccontato la storia d’amore tra la mamma e il papà rivelando anche come sia nata la reazione tra i due, che poi è durata per tutta la vita. Il papà, bielorusso, dopo la laurea in ingegneria si è trasferito nella città tra i Monti Urali per lavorare ad un sito segreto come ingegnere nucleare. Proprio qui ha conosciuto la donna che sarebbe diventata sua moglie, durante una sessione di pattinaggio. Tra i due poco dopo è scoppiato l’amore e nel 1964, molto tempo dopo, si sono sposati. Cinque anni più tardi è nata Natasha. Oggi i genitori della modella vivono a Mosca e lei quando può scappa in Russia a trovarli per passare del tempo con loro, le sue colonne portanti.