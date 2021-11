Genitori Elisa Isoardi/ Il rapporto con mamma Irma e il legame ritrovato con il papà

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Elisa Isoardi per il suo carattere socievole e per la capacità di mettere a loro agio gli ospiti che sono intervenuti nelle sue trasmissioni. Anche la 39enne, però, la pari di molti coetanei, ha vissuto una situazione non semplice in ambito familiare. I suoi genitori, infatti, si sono separati quando lei aveva solo tre anni ed è stato in quel momento che lei si è trovata anche a vivere lontano da suo fratello, Domenico. Lui, infatti, è rimasto a vivere con il papà, mentre lei è rimasta con la mamma.

Questa situazione, inevitabilmente ha rafforzato il legame con mamma Irma, che è stata spesso una sua confidente anche nei momenti difficili che lei ha vissuto in ambito privato. Superare l’addio a Matteo Salvini non è stato certamente semplice per lei. Il legame con quelli che sono invece al momento i due uomini della sua vita si è ricomposto solo recentemente.

Il rapporto fortissimo di Elisa Isoardi con i genitori

Pur facendo il possibile per preservare la sua voglia di riservatezza, Elisa Isoardi ama parlare di quanto la mamma sia importante per lei: “Mia mamma è stata una grande mamma e una grande donna – ha raccontato a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ -, molto severa sotto certi aspetti. Oggi è diventata un’amica, la nostra unione si basa sulla complicità”.

La situazione con il papà, invece, si è rasserenata solo nell’ultimo periodo, ma ora che il loro rapporto è migliorato la conduttrice si sente più serena: “Con mio padre abbiamo un rapporto legato alla fede – ha raccontato al settimanale ‘Oggi’ -. Lui è molto devoto, ci vediamo e parliamo di santi, è bello, no? Sono molto credente e praticamente, anche se l’ho sempre tenuto per me”.

