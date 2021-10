Genitori Federico Fashion Style/ “Mio padre non voleva facessi il parrucchiere poi…”

Federico Lauri Fashion Style, chi sono i genitori?

Angela D’Amico è la madre di Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star che si sta facendo notare come concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. I genitori anno sempre avuto un ruolo importantissimo nella sua vita, visto che non hanno mai ostacolato il suo sogno di lavorare nel mondo del beauty. Mamma e papà, infatti, l’hanno sempre sostenuto e incoraggiato dandogli quella forza tale che gli ha permesso all’età di 18 anni di aprire il primo salone di parrucchiere ad Anzio. A stargli sempre accanto in questa sua grande sfida è stata la madre Angela D’Amico, mentre il papà all’inizio era un pò restio a comprendere questa sua passione. A raccontarlo è stato proprio Federico Lauri che ha rivelato a Repubblica: “i miei genitori sono i miei primi fan. Inizialmente mio padre non voleva che facessi il parrucchiere, lui guida il camion con le ruspe. Il mio contrario, è sempre sporco di terra. Mi ci vede con le paillettes sul camion?”.

Sin da bambino Federico giocava con i capelli della mamma come ha raccontato: “da piccolo giocavo con i detersivi, li miscelavo… Facevo la messa in piega a mamma con gli stuzzicadenti. È nato tutto dalla passione”. Una grande passione che ha saputo trasformare in un business, visto che oggi Federico è imprenditore di diversi saloni di parrucchiere in Italia.

