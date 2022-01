Genitori Giacomo Urtis, chi sono?/ Il padre prima omofobico, poi…

Giacomo Urtis, il rapporto con il padre

Giacomo Urtis è ospite del salotto di Silvia Toffanin nello studio di “Verissimo“. Giacomo Urtis è noto al pubblico del piccolo schermo per essere il chirurgo più amato dai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Il chirurgo ha fatto parte del GF Vip 5, l’edizione che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, incoronato poi come la giovane promessa della tv italiana. Poi di recente, è entrato in corso anche al GF Vip 6, in coppia con Valeria Marini. Entrambi sono stati eliminati pochi giorni fa, chiudendo anzitempo la loro esperienza. Giacomo Urtis, durante il corso della passata edizione del Grande Fratello Vip, non ha fatto mistero di avere un rapporto complicato con i suoi genitori. In particolar modo il chirurgo delle star ha una relazione difficile con suo padre, che non ha mai accettato la sua omosessualità e sperava per lui un futuro più tradizionale.

Giacomo Urtis, dal Venezuela alla Sardegna: le sue origini

Giacomo Urtis nasce a Caracas, in Venezuela, il 28 settembre 1977. Ha trascorso i suoi primi anni di vita lì, dove suo padre lavorava come commercialista, ma le sue radici sono sarde: entrambi i suoi genitori sono infatti di Alghero, città in cui Giacomo è tornato per studiare. Giacomo Urtis, ha una storia molto travagliata e un rapporto con i suoi genitori molto complesso. Soprattutto con il padre che non ha mai accettato al sua omosessualità e che avrebbe voluto che lui si facesse una famiglia, avesse dei figli. La madre invece stravede per il figlio. Dopo anni di incomprensioni e difficoltà il padre ormai da diverso tempo ha capito e tornato ad amare il figlio, Giacomo, supportandolo in ogni sua decisione professionale e privata. Dopo l’incontro al GF Vip 5 il loro rapporto ha vissuto una svolta decisiva.

