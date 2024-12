Genitori Helena Prestes, chi sono la madre il padre della concorrente del Grande Fratello

Questa sera nella casa del Grande Fratello i vari concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini riceveranno diverse sorprese e ovviamente la questione riguarderà da vicino anche Helena Prestes, che nel loft più spiato d’Italia ha parlato in alcune occasioni del suo rapporto con i genitori, non sempre facilissimo, anzi. Riguardo ai genitori Helena Prestes ha rivelato nel corso delle settimane di aver incontrato delle difficoltà:

Eva Grimaldi accusa Lorenzo Spolverato: "Con Shaila hai recitato"/ Lui replica: "Non devo darti spiegazioni!"

“Sono cresciuta nella periferia di San Paolo in Brasile, sono qui in Italia da sola da tanti anni. Sono cresciuta che vedevo mio papà in casa di recupero per l’alcol. Lui non c’era quando avevo bisogno di un papà, quando mamma e papà si sono separati lei era distrutta, perché lo amava tanto, lui picchiava mia madre. Papà adesso mi chiede delle cose, di portarlo qui in Italia, di vivere con me, ma io ho paura di questa cosa” ha raccontato la gieffina e modella di origini brasiliane.

Pietro Romano Orlando e Annamaria, chi sono i genitori di Stefania Orlando/ "Mi sento in colpa quando..."

Genitori Helena Prestes, la confessione della gieffina: “Non mi parla più da un po’ di tempo”

Sempre la casa del Grande Fratello è stata teatro di altre rivelazioni da parte di Helena Prestes, che sui genitori e più nello specifico sulla madre ha rivelato di vivere un momento molto complicato, dove i rapporti sono ormai ai minimi termini. Addirittura la concorrente del reality di Canale Cinque ha rivelato di non sapere più neanche se la mamma sia viva: “Non parla più con me, non parla con nessuno della famiglia, Mamma non so più dove sta, è da tantissimo tempo che non abbiamo un momento bello, non so nemmeno se è viva” le parole di Helena Prestes che non dimentica.

Mariana e Livia, chi sono le sorelle di Helena Prestes al Grande Fratello 2024/ La maggiore: “Il percorso…”

Vedremo questa sera nella casa del Grande Fratello se la modella riceverà comunque una piacevole sorpresa da parte dei suoi familiari, oppure addirittura i genitori di Helena Prestes che potrebbero tornare a farsi sentire.