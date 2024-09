Genitori Helena Prestes, chi sono la madre e il padre della modella

I genitori di Helena Prestes hanno sempre segnato l’esistenza della modella ed ex concorrente de L’Isola dei famosi, che fin da giovanissima si è ritrovata a diventare donna visti gli eventi forti vissuti tra le mura domestiche: “Io ho un carattere un po’ forte, da piccola ho dovuto sopravvivere, a 14 anni sono uscita di casa e da lì ho continuato da sola”. Sui genitori Helena Prestes ha denunciato anche una carenza di affetto, mai ricevuto nel corso della sua vita e proprio per questo ha ammesso di averne risentito: “Fingo che non mi faccia male questa cosa ma non è così”.

Riguardo ai genitori Helena Prestes ha rivelato anche di aver sofferto le immagini di violenza con le quali si è ritrovata a fare i conti negli anni: “Ho visto il risultato della violenza su mia mamma che era una donna molto dolce e si è indurita, io ho un bel rapporto con lei, anche se lei è durissima” ha raccontato la modella nel corso della sua esperienza a L’Isola dei famosi.

Genitori Helena Prestes, la confessione sulla madre: “Malata di una malattia senza cura”

Riguardo ai genitori Helena Prestes ha confessato anche alcuni dettagli riguardo alle condizioni di salute della madre, che sta vivendo un momento molto difficile: “Ha una malattia senza una cura che a volte va e viene” ha detto la modella raccontando la patologia che affligge la donna senza entrare ancora troppo nei dettagli.

Condizioni di malessere e sofferenza sono anche quelle che hanno visto i genitori di Helena Prestes protagonisti durante la crescita della modella impegnata ora nella casa del Grande Fratello 2024, il padre della showgirl brasiliana picchiava la mamma, come svelato dalla stessa gieffina durante la sua esperienza a L’Isola dei famosi dove si è messa a nudo, lasciandosi andare a importanti rivelazioni sulla famiglia.

