Nel bene o nel male, l’edizione del Grande Fratello 2024 la vede primeggiare in maniera indiscussa: stiamo parlando di Helena Prestes, spesso al centro dell’attenzione per questioni anche piuttosto tese. Ha certamente un carattere forte, talvolta spigoloso; un aspetto che non ha mai nascosto e forse riconducibile all’infanzia difficile e al rapporto non proprio idilliaco con i genitori come da lei stessa raccontato in diverse circostanze.

Da giovanissima Helena Prestes – concorrente del Grande Fratello 2024 – ha dovuto far fronte alle difficoltà economiche, ad un contesto di vita che non le garantiva un percorso di crescita lineare. Un’infanzia difficile che si lega al rapporto con i genitori: un papà violento – come raccontato da Leggo – che per diverso tempo ha alternato mancanze e maltrattamenti soprattutto nei confronti della mamma. “Sono cresciuta nella periferia di San Paolo, in Brasile… Papà non c’era, litigava molto con mamma, sono cresciuta vedendolo in casa di recupero a causa dell’alcol. Mamma un giorno l’ha cacciato di casa perchè non ce la faceva più”.

Helena Prestes: “Non vedo mia mamma da un anno e mezzo…”

Sempre a proposito dei genitori, Helena Prestes ha raccontato in passato come la violenza del papà nei confronti della mamma abbia inasprito di riflesso anche il loro rapporto. “Ho visto il risultato della violenza, mamma prima era dolcissima; ora si è indurita…”. Anche con lei ad oggi il rapporto non è più florido come una volta, come confessato dalla concorrente del Grande Fratello 2024 nel corso dell’esperienza nel reality.

“Ha una malattia che non ha cura, che viene e va”, raccontava Helena Prestes – come riporta Leggo – ai tempi dell’Isola dei Famosi a proposito della mamma. Oggi però è il rapporto tra loro a destare ulteriore preoccupazione: “Non so dove sia, l’ho vista circa un anno e mezzo fa ma da allora non vuole più parlare con nessuno. Non so se è ancora malata…”.

