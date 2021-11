Genitori Lauri vs giudici Ballando / Federico sbotta: “non voglio più saperne”

Dalla scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2021, Federico Lauri Fashion Style ha due sostenitori in più: i suoi genitori. Papà e mamma Lauri, infatti, si sono apertamente schierati contro la giuria di Ballando con le Stelle, dopo aver colto alcune allusioni sull’orientamento sessuale dell’aspirante ballerino. Sabato scorsa si è scatenata una polemica che ha visto coinvolta persino Rossella Erra, la “rappresentante del popolo” del programma della Carlucci. La Erra ha provato ad incalzare i giudici, chiedendo di esporre apertamente i propri dubbi e le proprie perplessità, invitandoli a parlare chiaro nei confronti di Federico.

Molti sono rimasti amareggiati dall’atteggiamento dei giurati, ritenendolo un attacco alla persona. In un certo senso sono dello stesso avviso la madre di Federico Lauri Fashion Style, Angela D’Amico e il padre, che non hanno usato parole tenere nei confronti di Selvaggia Lucarelli e compagni.

I genitori di Federico Lauri Fashion Style feriti dalle allusioni della giuria

“Ci siamo rimasti male”, hanno ammesso in un filmato che è stato mandato in onda durante la puntata di sabato scorso. La madre non si dà pace sul perché le attenzioni dei giudici, a suo dire, sono esclusivamente focalizzate sull’essere di Federico e non sul ballo: “E’ una cosa che non riesco proprio a capire”. E se Federico Lauri Fashion Style, prima di esibirsi, aveva detto di non volerne più sapere nulla del parere dei giudici, i suoi genitori non riescono a guardare avanti.

“Federico si è creato una corazza, ma questa corazza gliel’hanno fatta mettere loro”, hanno detto papà e mamma Lauri. Che poi hanno ammesso, con un po’ di ironia, alcuni difetti del figlio Federico, tra cui la scarsa possanza muscolare: “Le fatiche non gli appartengono, le forbici sì. Federico non ha proprio forza tra le braccia”.

