Genitori Lorena Cesarini, chi sono/ Colpo di fulmine a Roma e poi la morte del papà

Lorena Cesarini, attrice molto amata, diventata nota soprattutto per il ruolo di Isabel in Suburra-La serie su Netflix, è stata al fianco di Amadeus nel corso di una delle serate del Festival di Sanremo. Proprio sul palco dell’Ariston, l’attrice ha parlato delle sue origini africane. La Cesarini è nata a Dakar, capitale del Senegal, 34 anni fa. Chi sono i suoi genitori? Il papà era italiano e la mamma, Germaine, senegalese. I due, come ha raccontato più volte l’attrice, si sono conosciuti nei primi anni Ottanta a Roma. Un vero e proprio colpo di fulmine per il papà, che ha fatto di tutto per conquistare l’affascinante donna, riuscendoci.

La loro storia d’amore è culminata con la nascita di Lorena, nel 1987. I genitori della Cesarini hanno scelto di far nascere proprio in Senegal la giovane, per darle la possibilità di avere la doppia cittadinanza. Ad appena tre mesi di vita della figlia, però, i due sono tornati in Italia. Il papà, un imprenditore, è venuto a mancare molto presto, quando Lorena aveva solamente 12 anni. Qualche anno dopo, la mamma si è risposata: “Sta da 15 anni e sta insieme al proprietario di due ristoranti al rione Monti. Lo considero praticamente mio padre” aveva raccontato l’attrice a Vogue.

Lorena Cesarini: genitori e vita privata

Lorena Cesarini è un’attrice “per caso”. Ha cominciato infatti la sua carriera dopo essere stata fermata per strada da un talent scout. L’artista ha esordito nel mondo del cinema con il film Arance e Martello di Diego Zoro ed è poi diventata famosa con il ruolo di Isabel in Suburra. Non solo spettacolo, però, nella sua vita. La Cesarini è laureata in Storia contemporanea con il massimo dei voti. Una carriera quella accademica portata avanti con tanti sacrifici: mentre studiava, infatti, lavorava all’Archivio Centrale dello Stato mentre la sera era impegnata come cameriera.

La Cesarini è felicemente fidanzata già da qualche anno con un uomo che sui social ha come nickname “El Monac”. Come rivelato in un’intervista a “The Italian reve”, ha sottolineato: “Forse è grazie all’amore che c’è fra me e il mio fidanzato che ho scoperto il desiderio di voler creare una famiglia, di dare vita all’amore che c’è fra noi”. Il ragazzo dovrebbe avere origini napoletani e non appartenere al mondo del cinema e dello spettacolo.











