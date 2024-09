Genitori Marco Maddaloni, chi sono: “Mi ritengo un figlio fortunato”

Nel corso della sua recente esperienza al Grande Fratello, i genitori di Marco Maddaloni sono diventati uno dei temi affrontati dal celebre ex judoka, che nella casa più spiata d’Italia si è aperto lasciandosi andare a rivelazioni molto interessanti anche sulla sua famiglia. E riguardo ai genitori Giovanni e Caterina ha speso parole speciali, svelando di essere stato cresciuto in mezzo all’amore e tutto questo ha contribuito, in occasione di un augurio al padre, Marco Maddaloni si è aperto così: “Tantissimi auguri a me, ma soprattutto a te; prima di essere padre, mi sento e mi sentirò sempre un figlio fortunato”.

Romina Giamminelli, chi è la moglie di Marco Maddaloni/ "Non mi ha mai fatto mancare niente"

I genitori di Marco Maddaloni hanno giocato anche un ruolo cruciale nello sviluppo della carriera dello sportivo, il padre è stato infatti tra i fondatori del Judo Club Star Napoli, dove il figlio ha potuto affinare tecniche e appassionarsi ancora di più alla sua disciplina, che in carriera gli ha regalato notevoli successi.

Jannik Sinner, morta zia Margith a cui dedicò vittoria agli Us Open/ "Non so quanto resterà nella mia vita"

Genitori Marco Maddaloni, la madre del judoka lontana dai riflettori

Per quanto riguarda i genitori di Marco Maddaloni, la madre dell’ex concorrente del Grande Fratello ha sempre adottato una linea bassa, evitando di mostrarsi davanti ai riflettori ma sempre restando un passo dietro tutto. La signora Caterina ha comunque giocato un ruolo centrale nella crescita dei figli, accompagnandoli nelle loro scelte di vita e sopportandoli in ogni momento, un rapporto sicuramente ottimo quello che lega Marco Maddaloni alla madre.

E proprio dai genitori Marco Maddaloni ha cercato di ereditare gli atteggiamenti e riportarli poi nella sua famiglia, ora che da tempo è diventato padre e ha sposato la sua Romina Giamminelli, con la quale ha dato vita a un nucleo familiare certamente felice.

Diretta/ Lumezzane Atalanta U23 (risultato finale 2-1): accorcia Navarro! (Serie C, 22 settembre 2024)