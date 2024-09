Genitori Raimondo Todaro, la rivelazione del ballerino: “Sono la mia vita”

Silvia Toffanin si appresta a intervistare Raimondo Todaro nel corso della puntata di oggi domenica 15 settembre di Verissimo su Canale Cinque, il ballerino tornerà a raccontarsi nel salotto della trasmissione, dove affronterà come sempre temi professionali e personali. Sui genitori Raimondo Todaro ha già parlato in passato, ma non è da escludere un nuovo passaggio sulla mamma e il papà nel corso dell’intervista di oggi, in passato il professore di ballo di Amici di Maria De Filippi ha raccontato alcuni dettagli sui genitori: “Mio padre e mia madre sono la mia vita: sono sempre stati presenti, anche se in maniera diversa, mamma se non la fermi ti allaccia pure le scarpe, mi ha sempre accompagnata in sala o alle gare, papà invece è un grande: è il classico papà che non lo vedi mai, non è ingombrante, però c’è sempre”.

Dei genitori Raimondo Todaro ha sempre parlato con il cuore in mano, mostrando affetto, amore, gratitudine e riconoscenza per tutto quello che hanno fatto per lui nell’arco della vita, un rapporto speciale che rende sempre felice e fortunato il ballerino e marito di Francesca Tocca.

Genitori Raimondo Todaro, la confessione sul padre: “Fa un passo indietro”

Sempre nel corso di una precedente intervista concessa a Verissimo su Canale Cinque da Silvia Toffanin, il ballerino e marito di Francesca Tocca ha avuto modo di esprimersi sui genitori e più nel dettaglio sul papà, del quale non si conoscono molte informazioni, ma riguardo al padre Raimondo Todaro ha ammesso di aver ereditato alcuni lati del carattere: “Mia mamma è too much, mentre mio padre fa un passo indietro e ha una parola in meno, ascolta e sa esserci” ha rivelato nel talk show.

Dai genitori Raimondo Todaro ha dunque raccolto un mix caratteriale, mentre la sua personalità a volte non sembra essere del tutto compresa: “Io son fatto così e le persone hanno imparato ad apprezzarmi per quello dico sempre, quello che penso”.