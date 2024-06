Raimondo Todaro: il rapporto con il padre?/ “Posso piacere e non, però sono onesto e lui…”

Tra gli attesi ospiti nello studio della nuova puntata di Verissimo, in onda il 2 giugno 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Raimondo Todaro torna a raccontarsi a tutto tondo come uomo e artista di Amici 2024 fortemente ispirato ai genitori, padre e madre. Reduce dalla partecipazione all’ultimo serale, si vede protagonista del gossip che lo vedrebbe prossimo all’addio al talent show di Maria De Filippi e nell’attesa per la smentita o conferma del pettegolezzo il diretto interessato replicherebbe indirettamente lasciando intendere di voler essere onesto anziché tendente all’ipocrisia.

Amici 2024, Raimondo Todaro é ospite a Verissimo

Il veterano maestro di danza latin ad Amici di Maria De Filippi potrebbe essere confermato o non per l’edizione del talent di Amici 24 in partenza il prossimo mese di settembre 2024 anche per la sua condotta televisiva, ma certo é che l’ospite a Verissimo Raimondo Todaro abbia avuto dei maestri importanti che lo hanno forgiato nel carattere e nella carriera professionale di ballerino, professionista e insegnante di danze.

Come in particolare l’esempio del Role model rappresentato dai genitori, chiaramente per lui il padre e la madre. Caratterialmente Raimondo Todaro fa sapere di aver ereditato delle peculiarità di una tempra tosta dalla mamma che é “too much, mentre mio padre fa un passo indietro e ha una parola in meno, ascolta e sa esserci”, faceva sapere il maestro di Amici ai microfoni di una recente intervista al salottino di Verissimo.

L’ospite a Verissimo attende la riconferma al talent di Amici 2024

Il papabile riconfermato insegnante di ballo ad Amici 2024 crede che sia importante saper esserci senza essere ingombranti, parole le sue che sembrano suonare come una frecciatina all’eterna rivale Alessandra Celentano al talent show: “son fatto così e le persone hanno imparato ad apprezzarmi per quello dico sempre, quello che penso, io ti posso piacere o no ma sono diretto e onesto”, aggiunge parlando si sé Raimondo Todaro

