Genitori Rocco Casalino/ “Mamma è il mio tutto, papà mi terrorizzava”

Rocco Casalino è uno degli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Raiuno dal lunedì al venersì alle 14. Ai microfoni di Serena Bortone tornerà a parlare del suo rapporto con i genitori. Casalino non ha avuto un’infanzia serena per l’atteggiamento del padre di cui ha parlato sia nel suo libro “Il portavoce” che in un’intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier nella puntata di Domenica In trasmessa il 28 febbraio. Il ricordo che Casalino ha del padre, venuto a mancare qualche tempo fa, è di un uomo “enorme, inavvicinabile, e non poter reagire ti rende un po’ succube. Eravamo terrorizzati, avevamo paura di denunciarlo, che se facesse qualcosa di più potevamo morire”. A vent’anni, il padre va via e Rocco, insieme alla sua famiglia ha cominciato a non avere più paura.

Con gli anni e la malattia del padre, Rocco ha cominciato a vedere in modo diverso il padre verso il quale ha provato sentimenti di odio. “Ho scoperto però l’uomo pentito, quando non era ubriaco. Per mesi non gli parlavo e poi lo perdonavo“, ha raccontato a Mara Venier. Oggi, a Serena Bortone, racconterà nuovi dettagli della sua vita.

Rocco Casalino: “Mia madre l’amore più grande della mia vita”

Un rapporto decisamente diverso è quello che Rocco Casalino ha con la madre che definisce “l’amore più grande della sua vita”. Il dolore più grande è stato vederla soffrire ed oggi la vede come la figlia che non ha avuto. “L’amore grande della mia vita però è stata mamma. Mamma è tutto. Mi commuove perchè ne ha passate troppe. Ho questo senso forte di protezione. Ha avuto il Covid e una serie di complicazioni, è stato un periodo duro. Quando arrivano a una certa età sembrano dei bambini, è come se fosse la figlia che non ho”, ha raccontato a Mara Venier. Nella lunga intervista rilasciata a Serena Bortone, Casalino aprirà nuovamente i cassetti della sua vita e del suo passato.



