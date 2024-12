Forse non tutti sanno che il ballerino Sebastian Melo ha una storia alquanto drammatica alle sue spalle. Arrivò in Italia dal Sud America molto giovane, senza uno dei suoi genitori, il padre, morto a causa di un incidente stradale. Cambiò vita con mamma, separandosi dall’amato fratello che non ha più visto per tanti anni perché rimasto in Sud America; chi è appassionato del talent show Amici ricorderà perfettamente il tenero momento di commozione, in cui Sebastian Melo raccontò il suo passato difficile tra la scomparsa del padre e la mancanza del fratello, che ancora oggi vivrebbe dall’altra parte del mondo.

Chi sono i ballerini professionisti di This is me?/ Da Alessio Cavaliere a Daniele Sibilli nel corpo di ballo

“Sono in Italia io, lui si trova in America del Sud, vorrei rivederlo e vivere quello che ci siamo persi in diciotto anni”, aveva detto Sebastian. La madre ha giocato un ruolo chiave nella sua crescita, ricoprendo faticosamente il ruolo che solitamente spetta a due genitori.

Genitori Sebastian Melo, la dedica del ballerino al padre morto a causa di un incidente

Quando Sebastian Melo approdò in finale ad Amici, non mancò di riservare un pensiero ai suoi genitori e al padre morto in un incidente auto. Semplici ma estremamente toccanti e commoventi le sue parole per l’amato papà, di cui sente tremendamente la mancanza. “Se ho fatto una dedica a mio padre? Assolutamente sì. Ci ho pensato tanto. Gli ho dedicato la mia vittoria tra virgolette, perché arrivare in finale per è stata una vittoria e anche il premio della critica…”, le sue parole.

Sebastian Melo ha la fidanzata?/ Giulia Stabile fa luce sul loro legame: "Se lui ci si mette..."

Fu una finale davvero dalle mille emozioni per il ballerino, che dopo la sua esperienza in tv ha iniziato a costruirsi una carriera da vero professionista. Tanti i progetti a cui ha preso parte, tra cui il più famoso è quello di Magic Mike. Questa sera, mercoledì 4 dicembre, sarà tra gli ospiti di This is Me di Silvia Toffanin, dove probabilmente riaffronterà anche la sua infanzia e il legame coi genitori.