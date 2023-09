Genitori Valentina Modini: chi sono?/ “Mamma si è innamorata subito di papà”: il racconto al Grande Fratello

Genitori Valentina Modini: la storia raccontata al Grande Fratello 2023

Nella casa del Grande Fratello 2023, i concorrenti cominciano a raccontarsi svelando anche la storia della propria famiglia. E’ quanto fatto da Valentina Modini che ha emozionato tutti parlando dei genitori. Valentina ha 29 anni e viene da Brovello Carpugnino, in Piemonte. Dopo la maturità classica, ha conseguito una laurea in Scienze dei Beni Culturali e una laurea magistrale in Comunicazione per l’Impresa e arriva da una famiglia che possiede un ristorante storico. Ristorante che è stato fondamentale anche per la storia d’amore dei suoi genitori come ha svelato lei in casa durante una chiacchierata sull’amore.

Valentina, infatti, dopo aver ascoltato il racconto di Samira Lui che ha svelato di aver conosciuto il fidanzato a Formentera, ma di non essersi inizialmente accorta che lui la stava corteggiando, ha raccontato ai suoi coinquilini la storia d’amore dei genitori svelando anche la scelta fatta dalla madre che le ha cambiato la vita.

La storia d’amore dei genitori di Valentina Modini

Valentina Modini ha raccontato che la mamma si è innamorata subito del padre. Un sentimento talmente forte che è diventato sempre più importante portando la madre a decidere di lasciare il suo lavoro per poter lavorare come cameriera all’interno del ristorante del padre e poter trascorrere più tempo con lui. “Mia mamma si è innamorata subito di mio padre. Mia mamma ha iniziato a lavorare per stare vicino a mio padre”, le parole di Valentina.

La 29enne, inoltre, parlando del rapporto con la madre, ha aggiunto: “Senza dubbio è la persona più bella del mondo. La persona che mi ha insegnato a tirare fuori la grinta”. Parole, quelle di Valentina, che hanno emozionato tutti gli altri concorrenti che cominciano a sentire la mancanza degli affetti.

