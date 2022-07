Gennaro Auletto accusa L’isola dei famosi/ “Alcuni naufraghi sono stati favoriti..”

L’isola dei famosi 2022, Gennaro Auletto si apre a margine del reality: l’intervista

Può dirsi uno dei naufraghi più divisivi tra i protagonisti de L’isola dei famosi 2022, condotta da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e intanto Gennaro Auletto torna al centro dell’attenzione mediatica per il nuovo intervento post-reality rilasciato a Superguida tv. In occasione dell’intervista inedita l’ex naufrago sembra in un certo senso tacciare alcuni compagni di avventura di essere stati favoriti a L’isola dei famosi 2022, come il fratello di Guendalina Tavassi, in quanto veterano rispetto alle new-entries alle ultime fasi del reality: “Quando ho parlato di favoritismi, mi riferivo ad Edoardo Tavassi e penso che altri naufraghi sono stati favoriti per il fatto di aver vissuto questa esperienza dall’inizio. Ci sono stati naufraghi che non sono mai stati criticati o attaccati e questo è stato palese.”.

Gennaro Auletto e le dichiarazioni sul reality honduregno

Rispetto al rapporto stretto con Mercedesz Henger nel gioco, poi, Gennaro Auletto fa sapere: “Onestamente non ho mai pensato che potesse nascere qualcosa tra me e Mercedesz. Lei si confidava con me di Edoardo e parlava male di Nicolas Vaporidis. L’ho sempre inquadrata come una persona di cui era meglio non fidarsi e in seguito le sue azioni me l’hanno confermato.”. Insomma, sembra che il modello italo-marocchino di Napoli non abbia affatto maturato una buona reputazione sul conto della figlia di Eva Henger.

Infine, nel nuovo intervento mediatico l’intervistato non lesina dichiarazioni neanche sul vincitore de L’Isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis, su cui Gennaro Auletto rilascia solo dichiarazioni positive: “Nicolas ha meritato di vincere. Ha dimostrato a tutti di essere il naufrago per eccellenza e la sua permanenza di 99 giorni è un traguardo storico.”. A conti fatti, quindi, l’attore dalle origini italo-greche ha meritato il trionfo al reality honduregno.

