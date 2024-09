Mercedesz Henger, nessun rapporto col padre biologico Jelinek ma…

Il vero cognome di Mercedesz Henger è Jelinek, ovvero quello appartenente al padre biologico. Sul vero padre dell’influencer non si hanno moltissime informazioni, questo perché la figlia dell’ex pornodiva non ha mai avuto alcun tipo di rapporto col papà. Pare infatti che in tutti questi anni lo abbia sentito una sola volta al telefono e al momento vivrebbe in Germania con la sua famiglia. A rivelare pubblicamente la notizia del padre biologico, fu proprio Mercedesz Henger in un’ospitata televisiva che fece molto arrabbiare sua madre Eva Henger.

Era il 2019, quando la ragazza vuotò il sacco davanti alle telecamere di Live non è la D’Urso. “Se lo sto dicendo ora, è perché sarebbe potuto venire fuori. Ho scoperto tutto quando avevo diciassette anni”, la spiegazione della modella. Per Mercedesz Henger, tuttavia, il suo vero padre è sempre stato Riccardo Schicchi, che l’ha cresciuta con amore e dedizione. “E’ la persona che mi ha amato di più”, ha detto la figlia di Eva Henger.

Merecedesz Henger, il padre biologico Jelinek e le volontà di Riccardo Schicchi

Come dicevamo, la madre di Mercedesz non prese affatto bene la rivelazione televisiva della figlia, perché a suo dire il padre Riccardo avrebbe preferito mantenere la privacy. “Lui non voleva si sapesse che era il padre adottivo e lei, dicendolo tutti, non ha mantenuto la promessa fatta e il suo ultimo desiderio”, la delusione di Eva.

Proprio l’ex attrice, poi, fece alcune precisazioni su Jelinek e sulla gestione della figlia dopo la nascita: “Il padre l’ha riconosciuta dalla nascita, l’ha vista subito dopo che è nata ma non si è interessato. Avrei preferito non venissi in tv a parlarne per non sporcare quello che è stato Riccardo Schicchi…”.

