Gennaro Auletto dimentica Estefania con Fabrizia all’Isola dei Famosi?/ Lei confessa “Ho un debole”

Gennaro Auletto e Fabrizia Santarelli, nuova coppia all’Isola dei Famosi?

Proprio quando all’Isola dei Famosi 2022 stava nascendo un’amicizia speciale tra Estefania Bernal e Gennaro Auletto, il modello è stato eliminato dal televoto e ha dovuto abbandonare la palapa per recarsi a playa sgamadissima. È qui che ha però incontrato due bellissime ragazze, Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli, ambientandosi subito senza problemi. D’altronde una delle due ragazze è rimasta particolarmente affascinata dal modello campano, manifestando sin da subito per lui un debole.

Cloe D'Arcangelo, chi è?/ L'amica di Estefania all'Isola dei Famosi per una sorpresa: che fine ha fatto?

“Sono contenta perché ha portato luce su questa Playa. Poi è del sud e io ho un debole per miei compaesani insomma.” ha infatti dichiarato Fabrizia in un confessionale. D’altronde di questo debole si è subito accorta anche Mercedesz che, ironizzando, si è poi definita la ‘candela della situazione’.

Gennaro Auletto, playboy: dopo Estefania è il turno di Fabrizia Santarelli/ Nuovo flirt all'Isola dei famosi?

Gennaro Auletto dimentica Estefania con Fabrizia?

“Io ho intuito che il mio ruolo da adesso in poi sarà il porta candela della situazione. Non riconosco più Fabrizia, non è più lei. Si è completamente dimenticata della mia esistenza.” ha infatti dichiarato Mercedesz Henger nel vedere Fabrizia Santarelli presa dal nuovo arrivato Gennaro Auletto. Tra i due, d’altronde, è subito scoccata una scintilla che potrebbe diventare qualcosa di più qualora entrambi avessero l’occasione di rimanere in gioco. Ci chiediamo però quale sarà la reazione di Estefania quando scoprirà che Gennaro si è subito dimenticato di lei. Ci sarà un pizzico di gelosia o per entrambi sarà indifferente?

LEGGI ANCHE:

Vladimir Luxuria vs Estefania e Roger/ “Avete recitato male, manco The Lady...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA