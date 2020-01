Gennaro Esposito/ Il ritorno del ragazzo di Vico Equense (Masterchef Italia 2020)

Gennaro Esposito è tra gli ospiti della puntata di Masterchef Italia di oggi, 16 gennaio 2020. Per la prova esterna infatti gli chef amatoriali più bravi d’Italia saranno a Vico Equense dove parteciperanno alla famosa “Festa a Vico” organizzata proprio dallo chef. Proprio questo ci permetterà di ammirare al ritorno del ragazzo che da giovane sognava con tutto il cuore di raggiungere grandi obiettivi dietro i fornelli. Protagonista sarà lo street food che domina da quelle parti e che ha reso famoso proprio Esposito. Un luogo molto caro a uno dei giudici del programma di Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo. Proprio questi con Gennaro condivide i natali in questo splendido e storico comune e anche per lui stasera sarà il momento di vivere delle splendide emozioni all’interno del gruppo di ragazzi che stanno vivendo questa straordinaria emozione.

Ma chi è Gennaro Esposito?

Gennaro Esposito, nato a Vico Equenze ha conseguito l’attestato di cucina alla scuola alberghiera Francesco De Gennaro nel 1988. Il suo primo ristorante portava il nome di Torre del Sarcino e si trovava alla Marina di Seiano, con il lancio nel 1992. Per la prima stella Michelin servirono nove anni in grado di permettergli una crescita non da poco e permettendogli la possibilità di applicarsi ancora di più al suo lavoro. Lo chef raggiunse poi la seconda stella nel 2008, compiendo il definitivo salto di qualità professionale. Gennaro ha avuto anche altre esperienze in televisione, nel 2016 infatti è stato giudice di Junior Masterchef Italia.

