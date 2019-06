Gennaro Lillio/ “Francesca De Andrè mi fa stare bene. Con lei c’è passione e…”

Gennaro Lillio non parla d’amore con Francesca De Andrè ma è sicuro di aver trovato, nella casa del Grande Fratello 2019, una persona in grado di farlo star bene. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Spy, così, il napoletano ammette che con la De Andrè c’è attrazione e passione, ma l’amore vero non è ancora arrivato. “Ho trovato una persona a cui vog,io un bene immenso. Sto vivendo Francesca nella realtà e ho trovato una persona capace di farmi star bene” – spiega Gennaro che, poi, svela su cosa si basa, attualmente, il loro rapporto – “sull’amicizia, sul piacersi molto, sull’attrazione e sulla passione“. Il modello ribadisce, dunque, che con Francesca non si può ancora parlare d’amore, ma le basi per andare avanti ci sono. I due, dopo essere stati distanti per la vacanza che la De Andrè si è concessa a Miami, si sono ritrovati ieri in quel di Napoli e la passione è riesplosa come testimoniano anche i numerosi video che entrambi pubblicano su Instagram.

Gennaro Lillio: “Insieme fisicamente con Francesca De Andrè solo l’ultima settimana”

Una passione travolgente quella che lega Gennaro Lillio e Francesca De Andrè e che era esplosa sin da quando erano nella casa del Grande Fratello 16. “Noi siamo stati fisicamente insieme solo l’ultima settimana quando ha avuto realmente inizio la nostra storia”, ha spiegato Gennaro. Il napoletano ha anche replicato alle accuse di Lory Del Santo con cui ha avuto una storia e che lo ha accusato di essere un calcolatore. “Io ho una grande stima di Lory Del Santo. La reputo una donna generosa intelligente e perbene” – è la premessa di Gennaro che poi ammette di essere rimasto deluso dalle sue dichiarazioni – “non mi sarei mai aspettato delle dichiarazioni simili da lei. Io ho troncato la relazione con la Del Santo dopo appena un mese e mezzo. Avevo solo 20 anni e se avessi voluto avere da questo rapporto la notorietà non avrei preso una decisione simile”. Gennaro, poi, conclude difendendo quella che è stata la sua carriera dopo: “non voglio essere presuntuoso, ma la mia carriera ha ale basi successi internazionali visibii a tutti. Non ho mai avuto bisogno di legarmi a qualcuno per far parlare di me”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA