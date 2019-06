Gennaro Lillio e Francesca De Andrè/ Convivenza in arrivo? “Ci vedremo giovedì e…”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. Nonostante la partenza di Francesca per Miami dove si sta godendo una vacanza rigenerante, il sentimento nato nella casa del Grande Fratello 2019 continua a crescere. A confermarlo è lo stesso Gennaro che ha svelato cosa c’è davvero con la De Andrè rispondendo alle domande dei fans su Instagram. “Francesca, fuori dalla Casa, è una donna stupenda, dolcissima. Usciti dalla Casa, ha ripreso la sua vita con tranquillità e serenità, anzi non vi nego che ogni tanto è lei che deve sopportare e calmare me. Il nostro rapporto va benissimo: siamo stati tanto tempo assieme e ora ci rivedremo giovedì. Lei sarà a Napoli da me!”, ha spiegato. Innamorato della sua Napoli, Gennaro convincerà Francesca a trasferirsi nella città partenopea?

GENNARO IIO E FRANCESCA DE ANDRE’: ‘AMORE CONTINUA

Non è assolutamente un fuoci di paglia, dunque, il sentimento che lega Francesca De Andrè e Gennaro Lillio che, a distanza, continuano a scambiarsi dolci messaggi confessando di sentire la mancanza l’uno dell’altra. Gennaro, però, oltre ad aver aperto il cuore ai fan svelando come procede la sua storia d’amore, ha anche confessato di non avere rapporti con gli atri concorrenti se non con Daniele e Gaetano: “Ultimamente ho sentito Daniele e Gaetano. Oltre a loro, uscito fuori dalla Casa, non ho sentito più nessuno”. Gennaro, poi, ha svelato di non aver cambiato idea su Martina Nasoni che sta continuando a frequentare Daniele Dal Moro. Per la vincitrice del Grande Fratello 16, infatti, ha speso solo belle parole: “Beh, a chi non avrebbe fatto piacere vincere? Però sono felicissimo che l’abbia vinto Martina perché ha una bella storia alle spalle, è una ragazza umile, famiglia per bene. Con il montepremi potrà finalmente continuare gli studi iscrivendosi all’Accademia di Bologna”.

