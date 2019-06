Lory Del Santo/ “Violentata a Londra da un uomo, mi ha chiuso tutta la notte in…”

La vita di Lory Del Santo non è stata facile. Nel corso degli anni ha dovuto affrontare tante tragedie che avrebbero distrutto chiunque. Oltre alla morte di due figli, Lory Del Santo ha dovuto fare i conti anche con due violenze sessuali subite nel corso del tempo. Ai microfoni de I Lunatici, programma in onda sulle frequenze di Radio2 Rai e condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la Del Santo ha raccontato i dettagli di una violenza subita a Londra. “sono stata violentata in un hotel di Londra da un uomo” – racconta l’attrice e regista che poi svela i particolari – “mi ha dato uno schiaffo sulla faccia. Mi sono concessa a lui pur di uscirne illesa. Mi ha chiuso tutta la notte in camera”.

LORY DEL SANTO: “VIOLENTATA DUE VOLTE”

Non è la prima volta che Lory Del Santo parla delle violenze subite. In un’intervista rilasciata a dicembre 2018, sempre ai microfoni de I Lunatici, aveva raccontato di essere stata violentata ben due volte da uomini non famosi. “Mi è successo due volte, quelle sono state davvero violenze” – raccontava all’epoca – “Ho pensato subito di andare alla polizia, avevo la faccia gonfia. Ma temevo una vendetta, che quella persona uscisse di prigione e si vendicasse. È stata una sorta di rapimento, ho preferito dimenticare questa pagina nera della mia vita. Nonostante tutto quello che il mio corpo ha passato, ne sono uscita sana, intera e ho deciso di lasciar perdere, andare oltre”. Un dolore, quello delle violenze subite, che accompagna quotidianamente Lory che oggi è tornata sull’argomento.





